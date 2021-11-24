Путин даже после ревакцинации соблюдает все меры предосторожности, заверили в Кремле

Меры коронавирусной безопасности в отношении президента Владимира Путина сохраняются, несмотря на проведённую ревакцинацию. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, всё равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", — сообщил представитель Кремля.