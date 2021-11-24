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Путин даже после ревакцинации соблюдает все меры предосторожности, заверили в Кремле

По словам Пескова, медицинские специалисты делают всё необходимое для обеспечения безопасности здоровья президента на фоне пандемии.

24 ноября, 09:56
<p>Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Меры коронавирусной безопасности в отношении президента Владимира Путина сохраняются, несмотря на проведённую ревакцинацию. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, всё равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", — сообщил представитель Кремля.

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Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Президент перенёс укол хорошо и даже предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса.


Авторы
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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