Путин даже после ревакцинации соблюдает все меры предосторожности, заверили в Кремле
По словам Пескова, медицинские специалисты делают всё необходимое для обеспечения безопасности здоровья президента на фоне пандемии.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Меры коронавирусной безопасности в отношении президента Владимира Путина сохраняются, несмотря на проведённую ревакцинацию. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Это глава государства, и, несмотря на ревакцинацию, всё равно на фоне продолжающейся пандемии нужно принимать особые меры предосторожности, что специалисты и делают для обеспечения безопасности здоровья президента", — сообщил представитель Кремля.
Напомним, что в воскресенье, 21 ноября, президент России Владимир Путин прошёл ревакцинацию от коронавирусной инфекции. Глава государства сделал прививку однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Президент перенёс укол хорошо и даже предложил свою кандидатуру для участия в испытаниях интраназальной вакцины от коронавируса.
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