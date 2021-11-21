Замглавы центра Гамалеи рассказал об усилении защиты от ковида после ревакцинации

Замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов объяснил, что от ковида нужно ревакцинироваться раз в полгода, так как эффективность вакцинации снижается через 6–8 месяцев после введения первой дозы.

"Мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через 6–8 месяцев после первого применения. И естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, у любого медика, — применить ревакцинирующую дозу", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Логунова, после ревакцинации эффективность препарата вырастает в 1,6–2 раза, и в этом можно убедиться, ознакомившись и с российскими, и с зарубежными данными.