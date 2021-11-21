Замглавы центра Гамалеи рассказал об усилении защиты от ковида после ревакцинации
Как показала международная практика, эффективность препарата после третьей дозы вырастает почти вдвое.
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Замдиректора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов объяснил, что от ковида нужно ревакцинироваться раз в полгода, так как эффективность вакцинации снижается через 6–8 месяцев после введения первой дозы.
"Мы, естественно, видим снижение, причём не драматическое падение, но снижение эффективности вакцинации через 6–8 месяцев после первого применения. И естественно, что первым просто посылом, который возникает у любого исследователя, у любого медика, — применить ревакцинирующую дозу", — сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
По словам Логунова, после ревакцинации эффективность препарата вырастает в 1,6–2 раза, и в этом можно убедиться, ознакомившись и с российскими, и с зарубежными данными.
Ранее замглавы центра Гамалеи рассказал о сроках для ревакцинации от ковида. При благоприятной эпидемиологической обстановке в стране интервалы между прививками можно увеличить.
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