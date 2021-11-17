"Спутник V" в Белоруссии показал эффективность в 96,3%
Результаты основаны на данных более чем 1,2 млн человек. В ходе вакцинации жители страны получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года.
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Исследование препарата от коронавируса "Спутник V" в Белоруссии показало высокую безопасность и эффективность данной вакцины, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Соответствующая статья опубликована на портале MedRxiv.
"РФПИ объявляет результаты нового исследования вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Беларусь, которое продемонстрировало высокую безопасность препарата и эффективность 96,3%", — сообщается в пресс-релизе РФПИ.
Исследование эффективности вакцины основано на данных более чем 1,2 миллиона человек. В ходе вакцинации в Белорусии они получили оба компонента препарата в период с января по сентябрь 2021 года.
"Новое исследование подтверждает данные, опубликованные в сентябре 2021 года, согласно которым эффективность "Спутника V" против коронавируса в Белоруссии составила 97,2% на основе данных более 860 тысяч человек, привитых за период с января по июль 2021 года", — отмечает РФПИ.
Как уточняется, Белоруссия стала первой зарубежной страной, которая зарегистрировала "Спутник V" и начала применять препарат для вакцинации населения.
Ранее The Lancet опубликовал исследование об эффективности "Спутника лайт". В нём было доказано, что препарат демонстрирует высокий уровень безопасности.
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