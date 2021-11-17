В Москве более чем в два раза увеличились объёмы экспресс-тестирования на ковид

В Москве за прошедший месяц объёмы экспресс-тестирования на коронавирус увеличились более чем в два раза. Таких результатов удалось достичь благодаря проведению тестов в общественных местах. Сейчас в столице работает 71 пункт, где можно провериться на наличие CoViD-19. Об этом сообщается на сайте мэра и Правительства Москвы.

"Увеличение количества пунктов в общественных местах по всему городу до 71 позволило нарастить объёмы экспресс-тестирования более чем в два раза по сравнению с первой половиной октября. Сейчас ежедневно экспресс-тесты делают более семи тысяч горожан, а всего быструю диагностику в общественных местах прошло почти 200 тысяч человек. У пяти процентов из них после проведения ПЦР-теста подтвердилась инфекция", — приводит пресс-служба слова заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что благодаря практике экспресс-тестирования в общественных местах повысилась выявляемость людей с коронавирусом на ранних стадиях или болеющих бессимптомно, что помогает своевременно начинать лечение и прерывать цепочки распространения болезни.