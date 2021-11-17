Учёные составили список животных, способных быть переносчиками CoViD-19

Американские учёные отобрали около 500 видов млекопитающих, которые могут заразиться и переносить коронавирус, и с которыми регулярно контактируют люди. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.

Как говорится в статье, в список вошли, помимо летучих мышей и грызунов, многие дикие животные — объекты охоты, такие как пятнистый олень или азиатский буйвол. А также выращиваемые и содержащиеся в неволе, например, норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины, а также домашние кошки.

Учёным для восполнения пробелов в знаниях понадобилось объединить экологические и биологические характеристики видов с данными трехмерного моделирования белково-белковых взаимодействий вируса с ангиотензин-превращающим ферментом 2. Он встречается в клетках большинства позвоночных, но до этого момента было непонятно, у каких именно видов он вступает во взаимодействие с коронавирусом.

Исследователи предупреждают, что опасность заключается в том, что при обратном переходе ковида от животного к человеку очень высок риск появления новых мутантных штаммов, более агрессивных и менее чувствительных к нейтрализующим антителам и вакцинам. И наоборот, варианты вируса, мутировавшие в человеческой популяции, могут стать опасными для тех видов животных, которые были устойчивы к исходному штамму.