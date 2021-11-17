Учёные составили список животных, способных быть переносчиками CoViD-19
Оказалось, летучие мыши в этом не одиноки. Перечень получился довольно обширным.
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Американские учёные отобрали около 500 видов млекопитающих, которые могут заразиться и переносить коронавирус, и с которыми регулярно контактируют люди. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society.
Как говорится в статье, в список вошли, помимо летучих мышей и грызунов, многие дикие животные — объекты охоты, такие как пятнистый олень или азиатский буйвол. А также выращиваемые и содержащиеся в неволе, например, норки, большинство приматов, некоторые непарнокопытные, ленивцы, муравьеды, панголины, а также домашние кошки.
Учёным для восполнения пробелов в знаниях понадобилось объединить экологические и биологические характеристики видов с данными трехмерного моделирования белково-белковых взаимодействий вируса с ангиотензин-превращающим ферментом 2. Он встречается в клетках большинства позвоночных, но до этого момента было непонятно, у каких именно видов он вступает во взаимодействие с коронавирусом.
Исследователи предупреждают, что опасность заключается в том, что при обратном переходе ковида от животного к человеку очень высок риск появления новых мутантных штаммов, более агрессивных и менее чувствительных к нейтрализующим антителам и вакцинам. И наоборот, варианты вируса, мутировавшие в человеческой популяции, могут стать опасными для тех видов животных, которые были устойчивы к исходному штамму.
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А ранее Лайф рассказывал, что ветеринар назвал симптомы ковида у домашних животных. Как отметил эксперт, если инфекция у питомца подтвердилась, но он чувствует себя нормально, то нужно просто наблюдать за его состоянием, не прибегая к какому-либо лечению.
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