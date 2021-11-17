Гинцбург объяснил, чем лучше прививаться от ковида переболевшим разных возрастов
Учёный поддержал рекомендации, которые ранее распространило Министерство здравоохранения РФ.
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В случае, если коронавирусом переболел человек возрастом до 60 лет, ему лучше затем прививаться от ковида препаратом "Спутник Лайт". Если же человек старше, то выбирать следует "Спутник V". Такой совет дал Александр Гинцбург, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и разработали эти препараты.
"Минздрав принял совершенно правильное решение: тех, кто до 60 лет, - "Лайтом", а кто старше 60 - "Спутником V", — сказал Гинцбург.
Как сообщает РИА "Новости, так он ответил на вопрос, если ли разница, какой вакциной прививаться людям, переболевшим коронавирусной инфекцией.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян.
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