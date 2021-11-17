Гинцбург объяснил, чем лучше прививаться от ковида переболевшим разных возрастов

В случае, если коронавирусом переболел человек возрастом до 60 лет, ему лучше затем прививаться от ковида препаратом "Спутник Лайт". Если же человек старше, то выбирать следует "Спутник V". Такой совет дал Александр Гинцбург, директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, где и разработали эти препараты.