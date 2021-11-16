Минздрав аннулирует QR-коды о вакцинации заболевших ковидом после прививки россиян

Сертификаты о вакцинации у россиян, заразившихся коронавирусом после прививки, будут аннулированы — QR-коды будут учитывать только срок болезни. Об этом сообщается в новом приказе Минздрава РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"QR-код содержит информацию о завершении <...> вакцинации против новой коронавирусной инфекции или о факте перенесённого заболевания, вызванного CoViD-19, с наиболее поздней датой наступления события, а также срок действия QR-кода", — отмечается в сообщении.

Отметим, что сертификат о перенесённом CoViD-19 в настоящее время действует в течение шести месяцев, а о вакцинации — год. Соответственно, если человек заболеет после того, как сделает прививку, то оставшийся срок QR-кода аннулируется.