В России продлили действие санитарно-эпидемиологических правил по ковиду до 2024 года
Согласно тексту исходного постановления, речь в том числе идёт о разъяснении необходимости соблюдения социальной дистанции и масочного режима.
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Роспотребнадзор до 2024 года продлил действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России. Об этом свидетельствует постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованное на официальном интернет-портале правовой информации.
"В пункте 2 Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил CП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (CoViD-19)" цифры "2022" заменить цифрами "2024", — говорится в документе.
Уточняется, что документ вступает в силу с 17 ноября. Согласно тексту исходного постановления, речь в том числе идёт о мониторинге заболеваемости, выявлении тенденции эпидемического процесса и лиц, наиболее подверженных риску развития заболевания, а также разъяснении необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима и регулярного применения дезинфицирующих средств.
Ранее Лайф рассказывал, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Такая мера будет распространяться на тех, кто прошёл полный курс вакцинации в последние полгода, а также на переболевших. Кроме того, у них не должно быть симптомов коронавируса.
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