В России продлили действие санитарно-эпидемиологических правил по ковиду до 2024 года

Уточняется, что документ вступает в силу с 17 ноября. Согласно тексту исходного постановления, речь в том числе идёт о мониторинге заболеваемости, выявлении тенденции эпидемического процесса и лиц, наиболее подверженных риску развития заболевания, а также разъяснении необходимости соблюдения социальной дистанции, масочного режима и регулярного применения дезинфицирующих средств.

Ранее Лайф рассказывал, что привившимся от ковида разрешат не уходить на самоизоляцию после контакта с заболевшим. Такая мера будет распространяться на тех, кто прошёл полный курс вакцинации в последние полгода, а также на переболевших. Кроме того, у них не должно быть симптомов коронавируса.