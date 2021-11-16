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Британские учёные назвали половину восьмого утра лучшим временем для секса

Оптимальный временной промежуток выделили в ходе опроса 1000 человек, ведущих здоровый и активный образ жизни.

16 ноября, 08:27

Фото © Pexels

Исследователи из Forza Supplements назвали половину восьмого утра лучшим временем для занятий сексом. В этот момент уровень энергии высочайший после хорошего ночного отдыха.

Оптимальное время выделили в ходе опроса тысячи человек, ведущих здоровый и активный образ жизни. Также учёными было проанализировано множество параметров организма, в том числе всплеск гормонов у женщин и выделение эстрогена в организме мужчин.

"Прилив эндорфинов, вызванный сексом, снижает кровяное давление и уровень стресса и заставляет нас чувствовать себя более бодрыми в течение оставшейся части дня", — добавили исследователи, назвав лучшим временным промежутком для интимной близости первые 45 минут после пробуждения.

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Ранее Лайф рассказывал, можно ли похудеть с помощью секса. Один из гормонов, вырабатываемых во время интимной близости, ускоряет обмен веществ, что может помочь в избавлении от лишнего веса.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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