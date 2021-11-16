К поздравившему Путина с днём рождения депутату Рады Киве пришли с обысками
Сам нардеп отметил, что силовики нагрянули к нему домой "по надуманным статьям". Парламентарий намерен и дальше "обличать власть" и "бороться с правовым беспределом".
Фото © Telegram / The Kyva (Илья Кива)
К поздравившему Путина с днём рождения депутату Рады Илье Киве пришли с обысками. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)
Правоохранители пришли с обысками домой к депутату Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илье Киве. Об этом сообщил сам парламентарий в своём телеграм-канале. На Киву ранее завели дело о госизмене после того, как он поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения.
"По надуманным статьям за мою политическую позицию власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановление братских отношений с Россией", — написал Кива.
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Он также опубликовал видео с обращением, которое снял на фоне проводимого обыска. В ролике депутат отмечает, что силовики к нему нагрянули "за поздравление Путина, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника", что, по мнению нынешней украинской власти, считается преступлением. Кива подчеркнул, что правоохранители пришли в дом, где проживает его двухлетний ребёнок.
"Это и есть системное давление на оппозиционного политика. Но подобными давлениями нашу позицию не изменить. Мы и дальше будем и обличать власть, и бороться с этим правовым беспределом. Всё будет хорошо, никто никого не боится", — заключил депутат.
Напомним, Кива попал под уголовную статью из-за того, что поздравил Путина с днём рождения, записав видеообращение. Как сообщил сайт партии "Удар" мэра Киева Виталия Кличко, из-за этого против парламентария завели дело о государственной измене. Сам депутат позже заявил, что не изменит позицию по отношениям РФ и Украины. Он отметил, что данная ситуация не повлияет на его принципы, он продолжит борьбу.
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