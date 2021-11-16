К поздравившему Путина с днём рождения депутату Рады Киве пришли с обысками

К поздравившему Путина с днём рождения депутату Рады Илье Киве пришли с обысками. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Правоохранители пришли с обысками домой к депутату Верховной рады Украины от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илье Киве. Об этом сообщил сам парламентарий в своём телеграм-канале. На Киву ранее завели дело о госизмене после того, как он поздравил президента РФ Владимира Путина с днём рождения.

"По надуманным статьям за мою политическую позицию власть Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребёнок. На меня оказывается давление и идёт системное уголовное преследование. Власть хочет выдавить меня из страны как оппозиционного политика, борющегося за прекращение войны и восстановление братских отношений с Россией", — написал Кива.

Он также опубликовал видео с обращением, которое снял на фоне проводимого обыска. В ролике депутат отмечает, что силовики к нему нагрянули "за поздравление Путина, за красную звезду и за празднование ликвидации нацистского преступника", что, по мнению нынешней украинской власти, считается преступлением. Кива подчеркнул, что правоохранители пришли в дом, где проживает его двухлетний ребёнок.