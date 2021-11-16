Politico: В 2021-м Байден три раза отклонял пакет санкций против России

Американский президент Джо Байден в этом году три раза отклонял пакет санкций против России, который предлагал Совет национальной безопасности США. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на двух бывших чиновников, приближённых к Белому дому.

"Когда представители Совета национальной безопасности США обратились к Байдену с пакетом санкций против РФ ранее в этом году, он трижды отправлял его им обратно", — пишет издание.

Как заявили чиновники, глава США посчитал ограничительные меры недостаточно жёсткими. При этом, по словам одного из представителей администрации, президент не хотел, чтобы санкции принесли вред гражданам России. Он намеревался убедиться, что они хорошо продуманы для влияния на поведение Москвы, сообщает издание.