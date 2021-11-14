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Рейтинг Байдена упал до минимума с момента его инаугурации

Во многом это связано с недовольством американцев экономической ситуацией в стране и ростом цен.

14 ноября, 16:26
<p>Фото © ТАСС/EPA</p>

Фото © ТАСС/EPA

Популярность президента Соединённых Штатов Джо Байдена среди граждан страны снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации 20 января 2021 года.

Согласно опросам, проведённым газетой The Washington Post и телеканалом ABC, работу нынешнего главы государства одобряют лишь 41% американцев. Не согласны с ними лишь 53% участников опроса. Остальные не дали ответа. Как отмечают исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный с момента его состоявшейся в январе инаугурации при проведении аналогичных опросов.

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Аналитики обращают внимание на то, что популярность действующего американского лидера постоянно снижалась в течение последних нескольких месяцев. Основной причиной они называют недовольство избирателей экономической ситуацией в стране, в том числе ростом цен.

Ранее Лайф сообщал, что в конце октября рейтинг Байдена упал сильнее, чем у кого-либо из предшественников за десятки лет. Популярность главы Белого дома стала снижаться из-за ситуации с коронавирусом, а после вывода войск из Афганистана ситуация усугубилась.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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