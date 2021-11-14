Рейтинг Байдена упал до минимума с момента его инаугурации

Популярность президента Соединённых Штатов Джо Байдена среди граждан страны снизилась до нового минимального показателя с момента его инаугурации 20 января 2021 года.

Согласно опросам, проведённым газетой The Washington Post и телеканалом ABC, работу нынешнего главы государства одобряют лишь 41% американцев. Не согласны с ними лишь 53% участников опроса. Остальные не дали ответа. Как отмечают исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный с момента его состоявшейся в январе инаугурации при проведении аналогичных опросов.

Аналитики обращают внимание на то, что популярность действующего американского лидера постоянно снижалась в течение последних нескольких месяцев. Основной причиной они называют недовольство избирателей экономической ситуацией в стране, в том числе ростом цен.