Петербуржцы спасли девушку, которая прыгнула в канал Грибоедова за айфоном
Её попытки найти гаджет не увенчались успехом, и прохожим пришлось вытягивать её наверх, используя трос.
Кадр из видео © Telegram / Mash на Мойке
Петербуржцы спасли девушку, которая прыгнула в канал Грибоедова за телефоном. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Отчаянная жительница Санкт-Петербурга рискнула прыгнуть в канал Грибоедова после того, как уронила в воду свой айфон. Она раз за разом упорно ныряла в поисках гаджета, но, так как на улице было уже темно, попытки достать его оказались тщетны. Впрочем, её ждало двойное разочарование, так как о возможности выбраться на сушу она не подумала.
На счастье, девушку заметили прохожие и протянули ей руку помощи. Мужчины нашли трос и сбросили ей, убедив, что гаджет того не стоит. После долгих уговоров петербурженка схватилась за верёвку и, опираясь о стенку канала, сумела подняться на набережную. Полицию и спасателей она ждать не стала и ушла по своим делам, пишет "Mash на Мойке".
А в бухте Патрокл во Владивостоке девушка утонула, пытаясь сделать красивое селфи.
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