Петербуржцы спасли девушку, которая прыгнула в канал Грибоедова за айфоном

Отчаянная жительница Санкт-Петербурга рискнула прыгнуть в канал Грибоедова после того, как уронила в воду свой айфон. Она раз за разом упорно ныряла в поисках гаджета, но, так как на улице было уже темно, попытки достать его оказались тщетны. Впрочем, её ждало двойное разочарование, так как о возможности выбраться на сушу она не подумала.