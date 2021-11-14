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Петербуржцы спасли девушку, которая прыгнула в канал Грибоедова за айфоном

Её попытки найти гаджет не увенчались успехом, и прохожим пришлось вытягивать её наверх, используя трос.

14 ноября, 16:15

Кадр из видео © Telegram / Mash на Мойке

Петербуржцы спасли девушку, которая прыгнула в канал Грибоедова за телефоном. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Отчаянная жительница Санкт-Петербурга рискнула прыгнуть в канал Грибоедова после того, как уронила в воду свой айфон. Она раз за разом упорно ныряла в поисках гаджета, но, так как на улице было уже темно, попытки достать его оказались тщетны. Впрочем, её ждало двойное разочарование, так как о возможности выбраться на сушу она не подумала.

На счастье, девушку заметили прохожие и протянули ей руку помощи. Мужчины нашли трос и сбросили ей, убедив, что гаджет того не стоит. После долгих уговоров петербурженка схватилась за верёвку и, опираясь о стенку канала, сумела подняться на набережную. Полицию и спасателей она ждать не стала и ушла по своим делам, пишет "Mash на Мойке".

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А в бухте Патрокл во Владивостоке девушка утонула, пытаясь сделать красивое селфи.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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