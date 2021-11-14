Видео © Instagram / buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала на день рождения директора по работе с артистами телеканала "Муз-ТВ" Николая Попова, но попала в неприятную ситуацию. Именинник попытался занести певицу в ресторан на руках, но споткнулся и уронил на ступени.

Эти кадры телеведущая опубликовала в своём инстаграме. Виновник торжества поднял артистку на руки, пронёс через всю террасу, но, поднимаясь по небольшой лестнице, упал вместе с певицей. Гости ресторана в подмосковной Жуковке отметили, что, к счастью, никто не пострадал. Сама Бузова отреагировала на ситуацию с юмором.

"Падать и снова подниматься", — подписала видео телеведущая.

Подписчиков же видео совсем не повеселило. Пользователи предположили, что экс-звезда "Дома-2" была сильно пьяна. "Как обычно, в общем-то", "Рухнула она, а стыдно мне", "Пьяная?" — гласят комментарии.