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"Пьяная?": Бузова попыталась вдохновить фолловеров роликом со своим конфузом, но стыдно стало всем

Ролик дива сопроводила мотивационным призывом: "Падать и снова подниматься".

14 ноября, 16:06

Видео © Instagram / buzova86

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала на день рождения директора по работе с артистами телеканала "Муз-ТВ" Николая Попова, но попала в неприятную ситуацию. Именинник попытался занести певицу в ресторан на руках, но споткнулся и уронил на ступени.

Эти кадры телеведущая опубликовала в своём инстаграме. Виновник торжества поднял артистку на руки, пронёс через всю террасу, но, поднимаясь по небольшой лестнице, упал вместе с певицей. Гости ресторана в подмосковной Жуковке отметили, что, к счастью, никто не пострадал. Сама Бузова отреагировала на ситуацию с юмором.

"Падать и снова подниматься", — подписала видео телеведущая.

Подписчиков же видео совсем не повеселило. Пользователи предположили, что экс-звезда "Дома-2" была сильно пьяна. "Как обычно, в общем-то", "Рухнула она, а стыдно мне", "Пьяная?" — гласят комментарии.

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Ранее Бузова пожаловалась, что МХАТ не выплатил ей полмиллиона за роль в спектакле. А перед скандалом с задолженностью театр объявил об отмене спектакля про Сталина "Чудесный грузин" с участием звезды.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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