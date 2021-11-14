"Пьяная?": Бузова попыталась вдохновить фолловеров роликом со своим конфузом, но стыдно стало всем
Ролик дива сопроводила мотивационным призывом: "Падать и снова подниматься".
Видео © Instagram / buzova86
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова приехала на день рождения директора по работе с артистами телеканала "Муз-ТВ" Николая Попова, но попала в неприятную ситуацию. Именинник попытался занести певицу в ресторан на руках, но споткнулся и уронил на ступени.
Эти кадры телеведущая опубликовала в своём инстаграме. Виновник торжества поднял артистку на руки, пронёс через всю террасу, но, поднимаясь по небольшой лестнице, упал вместе с певицей. Гости ресторана в подмосковной Жуковке отметили, что, к счастью, никто не пострадал. Сама Бузова отреагировала на ситуацию с юмором.
"Падать и снова подниматься", — подписала видео телеведущая.
Подписчиков же видео совсем не повеселило. Пользователи предположили, что экс-звезда "Дома-2" была сильно пьяна. "Как обычно, в общем-то", "Рухнула она, а стыдно мне", "Пьяная?" — гласят комментарии.
Ранее Бузова пожаловалась, что МХАТ не выплатил ей полмиллиона за роль в спектакле. А перед скандалом с задолженностью театр объявил об отмене спектакля про Сталина "Чудесный грузин" с участием звезды.
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