Как "Дом-2" превратился в "дом престарелых", куда приходят забытые звёзды

Вместо молодых и энергичных теперь на проекте оказывается всё больше голодных до славы "старичков", благодаря которым "Дом-2" хоть как-то оставался на плаву. Вот только пока одни смотрели на это и вспоминали юность, у других зрителей возникал вопрос: а не устали ли "ветераны" телестройки вновь и вновь обсуждать одно и то же на лобном месте?

Когда Николай Должанский попал на проект в 2012 году, ему было почти 40 лет. Но, несмотря на это, мужчине всё равно удалось отвоевать кусок славы. Правда, вместо всенародной любви Должанский получил статус главного фрика шоу. После этого Николая не раз вышвыривали за периметр. В 2016-м мужчина заявил, что встретил любовь всей своей жизни — 20-летнюю Катю Богданову. А спустя четыре года, в 2020-м, пара пришла на проект. Дальнейший фарс описать сложно, но стоит отметить, что в итоге Николай остался один. Как и в предыдущий раз, девушка бросила его, не выдержав постоянных пьянок Должанского. Впрочем, судя по лицу "звезды", его организм тоже уже не выдерживает.

Фото © Instagram / dom2.novostisvejak

Александр Гобозов пришёл на проект ещё 14 лет назад сразу после армии. Тогда он нашёл свою любовь, Ольгу Сокол, и ушёл с проекта. В 2013-м он вернулся, завёл семью с новой избранницей — Алианой Устиненко. У пары даже родился сын. Но из-за алкоголя и эти отношения рухнули. В мае 2021 года Гобозов снова появился на телестройке, но через два месяца заявил, что то ли он сам, то ли проект изменился, и ушёл. Что это было, никто так и не понял.

Фото © Instagram / dom2novosti2021

Рустам Солнцев считает себя главной звездой телепроекта, нужно признать, отчасти он прав. Впервые он появился на проекте, когда ему было 28 лет. Тогда Рустам планировал завоевать сердце Олеси Остапенко, но перестраивал свой любовный "маршрут" несколько раз. Он несколько раз уходил и возвращался на проект, поэтому слава участника закрепилась на долгие годы. Он до сих пор ведёт свой блог, где чаще всего обсуждает новости, связанные с его бывшими "коллегами".

Фото © Instagram / solncevrustam_

Андрей Григорьев-Аполлонов — младший появился на проекте впервые в 2020 году, когда ему было 37 лет. Зрителям шоу он был мало знаком, хотя, судя по деятельности мужчины, он всю свою жизнь потратил на то, чтобы прославиться. В нулевых парень встречался с сестрой Рыжего из "Иванушек", а после свадьбы в 2015-м взял её знаменитую фамилию. Через два года девушка скончалась от бронхиальной астмы. Когда Андрей попал на проект, он пробыл там всего месяц, а потом участники выгнали его, обвинив в неискренности.

Фото © Instagram / andreyallright

Надежда Ермакова попала на проект в 2007 году, планируя охомутать Рустама Солнцева, но любви не случилось. После этого девушка не раз переключалась на новых молодых людей, но через пару лет покинула проект по решению других участниц. В 2021-м уже 37-летняя женщина приняла участие в перезапуске "Дома-2" на телеканале "Ю". Там она познакомилась с 27-летним Даниэлем Чистовым, и, судя по инстаграму женщины, у пары всё отлично. Ермакова — одна из немногих участниц нового "Дома-2", которые были известны ещё до перезапуска.

Фото © Instagram / ermakovan