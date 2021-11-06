"Ангелочек мой": 10 лет спустя Елена Захарова скорбит по дочери, которую погубил вирус
Елена известна россиянам по роли очаровательно лёгкой учительницы этики и эстетики Полины Андреевны из "Кадетства". Но мало кто знает, с чем пришлось столкнуться женщине в реальной жизни.
Актриса Елена Захарова опубликовала фото дочери на своей странице в "Инстаграме". Трагедия произошла ровно 10 лет назад, и снимок сопровождает душераздирающий текст. Это сейчас Елена — счастливая мама. Она не боится делиться своим родительским счастьем со всем миром. Её второй дочери ещё нет и четырёх лет, но малышка уже как может помогает маме. А на душе всё равно тяжесть, актриса никогда не сможет забыть тот ужас, который она перенесла десять лет назад. В феврале 2011 года на свет появилась её первая дочурка — Анна-Мария, а всего через восемь месяцев малышка умерла из-за острой вирусной инфекции.
Фото © Instagram / lenazaharova57
Справляться со свалившимся горем Елене пришлось одной. Почти сразу после смерти Маши Захарова развелась со своим супругом Сергеем Мамотовым. В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" она призналась: единственное, что помогло ей тогда выжить, — это вера.
Когда всё это случилось, когда я потеряла первого ребёнка, к моему большому сожалению, у меня было такое чувство... Ну, видимо, это был какой-то страх, что вдруг я больше не буду мамой. <...> Я не знаю города, где я бы не зашла в храм, где я бы не молилась, где я бы не просила [о ребёнке]
Шли годы, но вера актрисы становилась всё сильнее. Елена понимала: значит, ещё не пришло время, значит, не нашёлся нужный человек. Желание Захаровой снова стать мамой Бог исполнил в 2017 году. У неё снова родилась девочка. С тех пор женщина полностью посвятила себя воспитанию дочери, рассказывала она Starhit.
Я всё свободное время провожу с малышкой. Я не перестала посещать абсолютно все мероприятия, но стала куда более избирательна. Если раньше не особенно спешила домой со съёмок, то теперь всё моё расписание подчинено только ей. Я ценю каждую минуту, проведённую с дочкой
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