"Ангелочек мой": 10 лет спустя Елена Захарова скорбит по дочери, которую погубил вирус

Актриса Елена Захарова опубликовала фото дочери на своей странице в "Инстаграме". Трагедия произошла ровно 10 лет назад, и снимок сопровождает душераздирающий текст. Это сейчас Елена — счастливая мама. Она не боится делиться своим родительским счастьем со всем миром. Её второй дочери ещё нет и четырёх лет, но малышка уже как может помогает маме. А на душе всё равно тяжесть, актриса никогда не сможет забыть тот ужас, который она перенесла десять лет назад. В феврале 2011 года на свет появилась её первая дочурка — Анна-Мария, а всего через восемь месяцев малышка умерла из-за острой вирусной инфекции.