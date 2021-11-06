Пять неизвестных исполнителей, которые действительно круто поют вживую

Треки Лины Подлужной (lina_as_lee) точно слышали все, у кого есть TikTok и уши. В этом году девушка молниеносно стала звездой в соцсети со своими хитами "Ты со мной" и "Мальчик-абьюзер". Но, конечно, увлечение Лины музыкой началось гораздо раньше. В 15 — первая гитара, чуть позже — песни собственного сочинения. Первая слава к ней пришла в 2019-м, когда девушка поучаствовала сразу в двух шоу: "Голос Країни" и "Песни на ТНТ".

Кадры из видео © TikTok / lina_as_lee

Розалия Тарахчян (chernaya.princessa) родом из Красноармейска, она настоящая TikTok-звезда. И хоть по сравнению с каким-нибудь Милохиным у девушки совсем мало подписчиков, почти полтора миллиона, её уж точно никто не сможет обвинить в бесталанности. Розалия стала знаменита благодаря своим каверам на забавные вирусные песенки, и уже в скором времени её трек "Бич я высоко" захватил тренды TikTok. В 2020 году девушка даже выпустила собственный альбом.

Фото © Instagram / ya_rozalia

Кадры из видео © TikTok / chernaya.princessa

Ване Дмитриенко всего 15 лет, но он самая настоящая звезда. Ещё до популярности в TikTok парень прикладывал все силы для того, чтобы познакомить мир со своим талантом. Постоянная активность в соцсетях, участие в различных шоу. Но настоящая слава пришла к нему в 2021 году с выходом песни "Венера – Юпитер". Теперь на профиль vanya_dmitrienkoo подписано почти полтора миллиона человек.

Фото © Instagram / dmitrienko_vanya

Кадры из видео © TikTok / vanya_dmitrienkoo

На аккаунт Алёны Милютиной (theallmilyutina) подписано больше 200 тысяч человек. Пока что девушка не может похвастаться выпущенными альбомами или даже синглами, но чего ей точно не занимать, так это таланта. А ещё она не боится делить славу со своими друзьями. В профиле Алёны постоянно появляются ролики, на которых она поёт вместе с приятелями и другими тиктокерами.

Фото © Instagram / theallmilyutina

Кадры из видео © TikTok / theallmilyutina

Татьяна Пальцева — вокалистка московской группы PALC. В начале 2020-го девушка записала акустический кавер на песню "Тараканы" этой же группы. Ролик стал вирусным: шесть миллионов просмотров и почти миллион лайков. С тех пор популярность Татьяны в соцсети только росла. Сейчас на аккаунт _palc подписано больше 190 тысяч человек, но, вероятно, скоро фанатов станет ещё больше. В последнее время активно вирусится её версия песни "Цыгане из Парижа".