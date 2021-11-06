Юлия Савичева рассказала, что в детстве была как мальчик. Фото © Instagram / Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками своими детскими страхами. Она рассказала, что до подросткового возраста ходила с мужской стрижкой и вообще выглядела как мальчик, потому что не могла пойти против воли отца.

"В детстве меня часто путали с мальчиком. Лет в восемь мой папа сделал мне короткую стрижку. Так он тренировался на нас с мамой в парикмахерском деле. Я очень комплексовала по этому поводу. Одевалась я тогда в джинсы и кофты, ничего выдающегося не носила", — поведала Савичева в "Инстаграме".

Певица пишет, что волосы у неё были короткими лет до 13. И она тогда страшно переживала, что не нравится противоположному полу. Это прошло, только когда волосы к 14 годам немного отросли и Юлия стала выходить на паркет с макияжем и в красивых костюмах для бальных танцев, со стразами и на каблучках.

"Комплекс "недодевочки" полностью испарился на новогодних спектаклях в храме Христа Спасителя... Вот тогда я впервые начала встречаться с мальчиком, который был старше меня на два года", — вспоминает Юлия Савичева. А по-настоящему женственной, признаётся артистка, она смогла себя почувствовать только в 25 — благодаря супругу.