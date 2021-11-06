На Украине родителей из семейного интерната обвинили в избиении детей. Видео © Telegram / jenya zub

На Украине в посёлке Сталино, что в Харьковской области, разгорелся скандал, в центре которого оказался интернат семейного типа. По утверждению общественника, там приёмные родители регулярно избивают детей. Одна девочка якобы находится в больнице со сломанной ключицей, полиция открыла уголовное производство по статье "Умышленное причинение телесного повреждения".

Как сообщает "Обозреватель", в семье восемь детей в возрасте от одного года. По версии общественников, родители наказывают их за малейшие шалости, даже если те открывают без спроса холодильник. Якобы применяют для этого и биту.

В случае если вина приёмных родителей будет доказана, им грозит до восьми лет лишения свободы.