Посольство России в США прокомментировало "озабоченность" администрации Соединённых Штатов сообщениями о некоей активности российских военных у границы с Украиной. Дипломаты посоветовали Вашингтону посмотреть в зеркало.

"Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооружённых сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало", — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".