"Посмотрите в зеркало": Посольство России ответило на "озабоченность" США ситуацией у границы РФ с Украиной
Дипломаты заявили, что это Армия США "безрассудно разгуливает по всему миру" и сеет хаос.
Фото © Twitter / RusEmbUSA
Посольство России в США прокомментировало "озабоченность" администрации Соединённых Штатов сообщениями о некоей активности российских военных у границы с Украиной. Дипломаты посоветовали Вашингтону посмотреть в зеркало.
"Мы озадачены озабоченностью пресс-служб Госдепартамента и Пентагона деятельностью наших вооружённых сил на национальной территории в пределах границ РФ. Посмотрите в зеркало", — говорится в сообщении посольства в "Твиттере".
Российские дипломаты напомнили, что "это вооружённые силы США безрассудно разгуливают по всему миру и оставляют после себя хаос".
Лайф рассказывал, что ранее даже власти Украины опровергли данные о наращивании российских войск у границы. В Минобороны страны заявили, что ничего такого зафиксировано не было. А военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границ Украины".
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