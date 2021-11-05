Пентагон заявил о мониторинге "активности войск России" у границы Украины

Пентагон ведёт внимательный мониторинг "активности российских войск" на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кёрби.

"Мы продолжаем следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около Украины", — сказал Кёрби на брифинге.

По его словам, Пентагон обсуждает это с союзниками. В военном ведомстве пока не комментируют тему возможных намерений России.

"Любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьёзно беспокоить США", — добавил Кёрби.