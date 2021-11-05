Пентагон заявил о мониторинге "активности войск России" у границы Украины
В американском военном ведомстве сообщили, что намерены обсудить эту тему с союзниками.
Фото © VK / Минобороны РФ
Пентагон ведёт внимательный мониторинг "активности российских войск" на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кёрби.
"Мы продолжаем следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около Украины", — сказал Кёрби на брифинге.
По его словам, Пентагон обсуждает это с союзниками. В военном ведомстве пока не комментируют тему возможных намерений России.
"Любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьёзно беспокоить США", — добавил Кёрби.
Как рассказывал Лайф, ранее военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границы Украины". Он напомнил, что Россия ни разу не осуществляла атак в Донбассе, поскольку не хочет быть втянутой в "стратегическую ловушку".
Комментариев: 0