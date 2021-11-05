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Пентагон заявил о мониторинге "активности войск России" у границы Украины

В американском военном ведомстве сообщили, что намерены обсудить эту тему с союзниками.

5 ноября, 20:26
<p>Фото © VK / Минобороны РФ</p>

Фото © VK / Минобороны РФ

Пентагон ведёт внимательный мониторинг "активности российских войск" на границе с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кёрби.

"Мы продолжаем следить и мониторить ситуацию вокруг необычной активности российских войск около Украины", — сказал Кёрби на брифинге.

По его словам, Пентагон обсуждает это с союзниками. В военном ведомстве пока не комментируют тему возможных намерений России.

"Любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьёзно беспокоить США", — добавил Кёрби.

Минобороны Украины опровергло данные о наращивании российских войск у границы

Минобороны Украины опровергло данные о наращивании российских войск у границы

Как рассказывал Лайф, ранее военный эксперт объяснил, кому выгоден фейк о "русских танках у границы Украины". Он напомнил, что Россия ни разу не осуществляла атак в Донбассе, поскольку не хочет быть втянутой в "стратегическую ловушку".

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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