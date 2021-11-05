Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США

Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Об этом сообщил архиепископ Америки Элпидифор. Он уточнил, что священнослужитель чувствует себя хорошо.

"Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении", — написал Элпидифор в своём микроблоге в "Твиттере".

Ожидается, что Варфоломей вылетит из Соединённых Штатов послезавтра, 7 ноября.