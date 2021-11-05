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Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США

Там ему установили стент для расширения сосудов и артерий. Священнослужитель пребывает "в добром здравии и хорошем настроении".

5 ноября, 19:46
<p>Варфоломей. Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Варфоломей. Фото © ТАСС / ЕРА

Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Об этом сообщил архиепископ Америки Элпидифор. Он уточнил, что священнослужитель чувствует себя хорошо.

"Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении", — написал Элпидифор в своём микроблоге в "Твиттере".

Ожидается, что Варфоломей вылетит из Соединённых Штатов послезавтра, 7 ноября.

Варфоломей встретился с Байденом и назвал его "нашим президентом"

Варфоломей встретился с Байденом и назвал его "нашим президентом"

Как сообщал Лайф, о том, что патриарх Варфоломей госпитализирован в США, стало известно 24 октября. Тогда отмечалось, что его поместили в больницу в связи с недомоганием из-за долгого перелёта и слишком насыщенного графика.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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