Константинопольского патриарха Варфоломея выписали из больницы в США
Там ему установили стент для расширения сосудов и артерий. Священнослужитель пребывает "в добром здравии и хорошем настроении".
Варфоломей. Фото © ТАСС / ЕРА
Константинопольский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке. Об этом сообщил архиепископ Америки Элпидифор. Он уточнил, что священнослужитель чувствует себя хорошо.
"Мы благодарим Бога за то, что его святейшество Вселенский патриарх Варфоломей выписан из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке в добром здравии и хорошем настроении", — написал Элпидифор в своём микроблоге в "Твиттере".
Ожидается, что Варфоломей вылетит из Соединённых Штатов послезавтра, 7 ноября.
Как сообщал Лайф, о том, что патриарх Варфоломей госпитализирован в США, стало известно 24 октября. Тогда отмечалось, что его поместили в больницу в связи с недомоганием из-за долгого перелёта и слишком насыщенного графика.
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