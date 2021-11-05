МВД показало допрос участников конфликта в Новой Москве. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Столичное управление полиции опубликовало кадры допроса участников конфликта, в результате которого было совершено нападение на мужчину с ребёнком в Новых Ватутинках. Задержаны трое из четырёх злоумышленников, личность ещё одного устанавливается.

Допрос участников конфликта в Новой Москве. Видео © СК РФ

"Трое из четырёх подозреваемых, граждане России 2000, 2002 и 2003 года рождения, задержаны сотрудниками полиции в Москве и доставлены в территориальное подразделение органов внутренних дел. Местонахождение ещё одного устанавливается", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Оперативники также опросили отца мальчика и его знакомого, который в тот вечер составил им компанию. По словам пострадавшего мужчины, злоумышленники налетели на него так быстро, что он едва успел снять малыша с плеч. Приятель отца ребёнка отметил, что больше всего переживал за ножи, которые достали агрессоры. Он подчеркнул, что, если бы не случайные очевидцы, неизвестно, чем бы закончилась вся эта история.

"Больше всего переживал за ножи, потому что до этого в первой перепалке он (Злоумышленник. — Прим. Лайфа) раза три промахнулся. Было человек, может быть, пять-шесть", — пояснил мужчина.