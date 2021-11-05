Лавров обсудил с главой МИД Венгрии ситуацию на Западных Балканах

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Лаврова и министра иностранных дел Венгрии Сийярто, в ходе которого стороны обменялись мнениями о дальнейшем развитии двусторонних отношений, а также о ситуации на Западных Балканах", — сказано в сообщении на сайте МИДа.

Напомним, ситуация на границе Косова и Центральной Сербии обострилась в октябре после того, как власти самопровозглашённой республики обязали всех въезжающих на транспорте с сербскими номерами за свой счёт приобретать и устанавливать временные местные регистрационные знаки. В результате сербы вышли на мирную акцию протеста, а с другой стороны к КПП Ярине и Брняк стянулся косовский спецназ. При стычке пострадало три серба, и Белград поднял в воздух военную авиацию. Позже верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель потребовал обе стороны незамедлительно разрядить обстановку в регионе.