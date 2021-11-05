Министр юстиции Грузии раскрыл "голодающего" в тюрьме на кашах и соках Саакашвили
У экс-главы государства есть банковская карта и в первые дни он закупился по ней продуктами, однако позже отказался от них, уточнил Рати Брегадзе.
Фото © Facebook / Михаил Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявивший о голодовке в тюрьме Рустави, ест каши и пьёт натуральные соки. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.
Как он уточнил в интервью телеканалу "Рустави-2", в течение двух дней после поступления в тюрьму Саакашвили получил банковскую карту. С её помощью он приобрёл продукты, но потом отказался от них.
"Потом прошёл определённый период, и он по своему желанию купил определённые каши и натуральные соки", — добавил Брегадзе, заметив, что арестованный получает и медикаменты, выписанные врачами.
Министр юстиции также положительно ответил на вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-глава государства пищу.
Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.
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