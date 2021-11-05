Министр юстиции Грузии раскрыл "голодающего" в тюрьме на кашах и соках Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявивший о голодовке в тюрьме Рустави, ест каши и пьёт натуральные соки. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Как он уточнил в интервью телеканалу "Рустави-2", в течение двух дней после поступления в тюрьму Саакашвили получил банковскую карту. С её помощью он приобрёл продукты, но потом отказался от них.

"Потом прошёл определённый период, и он по своему желанию купил определённые каши и натуральные соки", — добавил Брегадзе, заметив, что арестованный получает и медикаменты, выписанные врачами.