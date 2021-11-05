НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Министр юстиции Грузии раскрыл "голодающего" в тюрьме на кашах и соках Саакашвили

У экс-главы государства есть банковская карта и в первые дни он закупился по ней продуктами, однако позже отказался от них, уточнил Рати Брегадзе.

5 ноября, 18:49
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=386646826164254&set=pb.100044568183561.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Михаил Саакашвили</a></p>

Фото © Facebook / Михаил Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, заявивший о голодовке в тюрьме Рустави, ест каши и пьёт натуральные соки. Об этом сообщил министр юстиции страны Рати Брегадзе.

Как он уточнил в интервью телеканалу "Рустави-2", в течение двух дней после поступления в тюрьму Саакашвили получил банковскую карту. С её помощью он приобрёл продукты, но потом отказался от них.

"Потом прошёл определённый период, и он по своему желанию купил определённые каши и натуральные соки", — добавил Брегадзе, заметив, что арестованный получает и медикаменты, выписанные врачами.

Голодающий в тюрьме Саакашвили заявил, что "не умрёт назло врагам"

Голодающий в тюрьме Саакашвили заявил, что "не умрёт назло врагам"

Министр юстиции также положительно ответил на вопрос журналиста о том, принимает ли сейчас экс-глава государства пищу.

Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.

У голодающего в тюрьме Саакашвили появились провалы в памяти

У голодающего в тюрьме Саакашвили появились провалы в памяти

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1