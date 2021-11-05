Голодающий в тюрьме Саакашвили заявил, что "не умрёт назло врагам"

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своём послании из тюрьмы заявил, что, несмотря на длительную голодовку, "не умрёт назло врагам". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом... Сегодня общество больше готово к коренным изменениям, чем это было перед "революцией роз". Народ более продвинут, информирован и, что самое главное, един, чем тогда", — написал Саакашвили.

Кроме того, политик поддержал решение оппозиции проводить акции протеста одновременно в нескольких городах, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции. По его словам, главное на акции — многочисленность. А политическая принадлежность не имеет значения. Он также отметил, что оппозиционеры должны требовать назначения внеочередных выборов и освобождения его самого.