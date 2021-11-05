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Голодающий в тюрьме Саакашвили заявил, что "не умрёт назло врагам"

Политик также поддержал решение оппозиции проводить акции протеста одновременно в нескольких городах, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции.

5 ноября, 13:29

Фото © Maxym Marusenko / NurPhoto via Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своём послании из тюрьмы заявил, что, несмотря на длительную голодовку, "не умрёт назло врагам". Об этом сообщает РИА "Новости".

"Я не знаю, в какой день моей голодовки будет одержана наша победа, но назло врагам я не умру и дождусь моего освобождения народом... Сегодня общество больше готово к коренным изменениям, чем это было перед "революцией роз". Народ более продвинут, информирован и, что самое главное, един, чем тогда", — написал Саакашвили.

Кроме того, политик поддержал решение оппозиции проводить акции протеста одновременно в нескольких городах, чтобы рассредоточить ограниченные силы полиции. По его словам, главное на акции — многочисленность. А политическая принадлежность не имеет значения. Он также отметил, что оппозиционеры должны требовать назначения внеочередных выборов и освобождения его самого.

"Но ничто из этого не является самоцелью, это возможность для того, чтобы приостановить невиданный рост цен, массовые эмиграции, коррупцию, нищету и раз и навсегда вывести страну из болота", — написал бывший президент Грузии.

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Напомним, утром 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернулся на родину спустя восемь лет, вечером того же дня стало известно о его задержании. Экс-лидера обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В тюрьме политик объявил голодовку. Врачи настаивают на его госпитализации. Ранее грузинские журналисты опубликовали первое видео Саакашвили за решёткой.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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