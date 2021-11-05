Глава Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Чёрном море
На церемонии открытия памятника Владимиру Орлову вместе с градоначальником должен был присутствовать командующий Черноморским флотом, но он находится на боевом посту.
Фото © ТАСС / Алексей Павлишак
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Чёрном море сейчас неспокойная обстановка. Об этом он сказал, выступая на церемонии открытия памятника советскому военно-морскому деятелю, командующему Морскими силами Чёрного моря и Военно-морским флотом СССР Владимиру Орлову. Глава города добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями, как никто другой.
"Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка в Чёрном море сейчас неспокойная. <...> К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время, — на боевом посту", — сказал Развожаев.
Напомним, накануне, 4 ноября, силы и средства Черноморского флота России начали следить за действиями корабля ВМС США Mount Whitney, который зашёл в Чёрное море из Стамбула для проведения операции с силами НАТО.
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