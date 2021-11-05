Глава Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Чёрном море

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в Чёрном море сейчас неспокойная обстановка. Об этом он сказал, выступая на церемонии открытия памятника советскому военно-морскому деятелю, командующему Морскими силами Чёрного моря и Военно-морским флотом СССР Владимиру Орлову. Глава города добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями, как никто другой.

"Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка в Чёрном море сейчас неспокойная. <...> К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время, — на боевом посту", — сказал Развожаев.