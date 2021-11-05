Один из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве ударил малыша по щеке
По словам отца мальчика, вступившего в борьбу с группой парней, в руках у одного из отморозков был предмет, похожий на нож.
Скриншот © VK / Сообщество "Мой район Новые Ватутинки" / Стёпа Шимко
Мальчик, на отца которого накануне вечером в Новых Ватутинках напала группа мужчин, во время драки получил удар по щеке. Об этом рассказал родитель малыша, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы в своём телеграм-канале.
"Со слов отца один из нападавших ударил ребёнка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", — говорится в релизе.
Отмечается, что малышу четыре года. Во время инцидента он находился со своим папой и его другом. Прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав ребёнка.
Напомним, о драке, которая произошла накануне вечером, стало известно сегодня, 5 ноября. Судя по кадрам, снятым очевидцами, дерущихся разняли не сразу. Ещё больше времени потратили на то, чтобы успокоить конфликтующих. Позже было опубликовано видео начала ссоры. На кадрах видно, что перепалка началась на дороге, когда отец с ребёнком шёл со своим товарищем. После того как неизвестные начали проявлять агрессию, мужчины разбежались в разные стороны.
Комментариев: 0