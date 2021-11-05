Один из напавших на мужчину с ребёнком в Новой Москве ударил малыша по щеке

Мальчик, на отца которого накануне вечером в Новых Ватутинках напала группа мужчин, во время драки получил удар по щеке. Об этом рассказал родитель малыша, сообщает пресс-служба Прокуратуры Москвы в своём телеграм-канале.

"Со слов отца один из нападавших ударил ребёнка по щеке, а у одного из фигурантов был предмет, похожий на нож", — говорится в релизе.

Отмечается, что малышу четыре года. Во время инцидента он находился со своим папой и его другом. Прокуратура контролирует ход расследования и соблюдение процессуальных прав ребёнка.