Учёные развеяли самый популярный миф о смертельной опасности беспроводных наушников

Bluetooth-наушники имеют не самую чистую репутацию, поскольку многие пользователи ранее заявляли, что устройства якобы могут вызвать серьёзные заболевания вплоть до онкологии. Телеканал Al Arabiya разобрал самые распространённые стереотипы о беспроводных наушниках и узнал, действительно ли они так опасны.

Научные исследования ранее действительно подтвердили, что Bluetooth-гаджеты излучают меньше радиации, отмечается в статье. Однако при этом всё равно такие устройства повышают риск возникновения заболеваний, в частности речь идёт и об онкологии. Вскоре учёные выяснили, что именно беспроводные наушники выделяют ещё меньше излучений, чем смартфоны, оснащённые Bluetooth-функцией.

По словам специалистов, электромагнитное излучение от беспроводной гарнитуры оказалось на таком низком уровне, что риск развития каких-либо онкологических недугов в принципе исключён. Вместе с тем эксперты напомнили, что абсолютно любые наушники могут вызвать ряд проблем со здоровьем. К примеру, у пользователей зачастую наблюдаются головные боли и нарушения слуха.

Чтобы избежать неприятных последствий, эксперты рекомендуют не пользоваться беспроводными наушниками на протяжении целого дня и тем более не засыпать с ними. Помимо того, приобретать гаджет необходимо только у проверенных производителей.