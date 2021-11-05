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Кокорин из-за травмы пропустит матч с "Ювентусом"

Встреча состоится в субботу, 6 ноября, на арене "Альянц стадиум" в Турине.

5 ноября, 12:52
<p>Фото © ФК "Фиорентина"</p>

Фото © ФК "Фиорентина"

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин не сможет принять участие в матче 12-го тура чемпионата Италии против туринского "Ювентуса". Об этом передаёт Viola News.

Встреча состоится в субботу, 6 ноября, на арене "Альянц стадиум" в Турине. Начало игры — в 20:00 по московскому времени.

Сообщается, что накануне матча Кокорин из-за травмы не принимал участия в тренировке команды. Россиянин рассчитывает вернуться в строй к игре 13-го тура с "Миланом", которая пройдёт 20 ноября.

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Кокорин перешёл в "Фиорентину" из московского "Спартака" в январе 2021 года. В составе итальянского клуба он выходил на поле в общей сложности семь раз, не отметившись результативными действиями. При этом форвард ни разу не оказывался в стартовом составе клуба.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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