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Регион
Опубликовано 5 ноября 2021, 11:23

"Модрич и Модрич. И что?": Карпин рассказал о подготовке к заключительным матчам квалификации ЧМ-2022

Фото © РФС

Фото © РФС

14 ноября сборная встретится на выезде с Хорватией, а 11-го примет в Петербурге Кипр.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что игроки национальной команды готовы к повышенному давлению в заключительных отборочных матчах чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал в интервью "Матч ТВ".

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Кипром, а 14-го числа на выезде встретится с Хорватией.

"Нужно готовить футболистов к игре, а не к давлению. Именно поэтому вызваны опытные игроки, которые играли в разных ситуациях и на разных стадионах. Кто-то психологически более устойчив, кто-то — менее. Это нормально, мы говорим о людях. И, конечно, мы учитывали фактор выездного матча и давления при выборе состава", — сказал Карпин.

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По его словам, наличие в составе сборной Хорватии футболистов ведущих европейских клубов не должно стать серьёзным препятствием для россиян. Решаемыми являются и проблемы, которые может создать нашей команде капитан соперника Лука Модрич, выступающий в чемпионате Испании за мадридский "Реал".

"Послушайте, уже миллион раз мелькнуло везде видео, где я говорю: "Зидан и Зидан. И что?" Ровно то же самое. Модрич и Модрич. И что? Две руки, две ноги, одна голова", — добавил специалист.

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После восьми туров в отборочной группе H лидирует сборная России, набравшая 19 очков. На второй позиции — Хорватия, у которой 17 баллов.

Прямую путёвку в финальную часть ЧМ-2022 получит только победитель группы. Сборная, занявшая второе место, примет участие в стыковых встречах.

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Роман Фейгин
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