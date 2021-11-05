Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"
На посту главного тренера каталонского клуба испанский специалист сменит уволенного Рональда Кумана.
Фото © ФК "Аль-Садд"
"Аль-Садд" отпустил главного тренера команды Хави в "Барселону". Об этом сообщается в твиттере катарского футбольного клуба.
"Мы согласились отпустить Хави в "Барселону" после уплаты оговорённой в контракте суммы отступных. Также мы договорились о будущем сотрудничестве с "Барселоной". Хави является важной частью истории нашего клуба. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — заявил генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али.
Предыдущий наставник сине-гранатовых Рональд Куман покинул свой пост 28 октября. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "Барселоны" и серия поражений в начале сезона.
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