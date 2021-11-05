Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"

"Аль-Садд" отпустил главного тренера команды Хави в "Барселону". Об этом сообщается в твиттере катарского футбольного клуба.

"Мы согласились отпустить Хави в "Барселону" после уплаты оговорённой в контракте суммы отступных. Также мы договорились о будущем сотрудничестве с "Барселоной". Хави является важной частью истории нашего клуба. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — заявил генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али.