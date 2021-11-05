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Катарский футбольный клуб "Аль-Садд" отпустил Хави в "Барселону"

На посту главного тренера каталонского клуба испанский специалист сменит уволенного Рональда Кумана.

5 ноября, 11:08
<p>Фото © ФК "Аль-Садд"</p>

Фото © ФК "Аль-Садд"

"Аль-Садд" отпустил главного тренера команды Хави в "Барселону". Об этом сообщается в твиттере катарского футбольного клуба.

"Мы согласились отпустить Хави в "Барселону" после уплаты оговорённой в контракте суммы отступных. Также мы договорились о будущем сотрудничестве с "Барселоной". Хави является важной частью истории нашего клуба. Желаем ему успехов в дальнейшей карьере", — заявил генеральный директор "Аль-Садда" Турки Аль-Али.

СМИ: Легендарный футболист Хави станет главным тренером "Барселоны" в ближайшие часы

СМИ: Легендарный футболист Хави станет главным тренером "Барселоны" в ближайшие часы

Предыдущий наставник сине-гранатовых Рональд Куман покинул свой пост 28 октября. Причиной отставки стали неудовлетворительные результаты "Барселоны" и серия поражений в начале сезона.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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