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"Решил ничего не писать": Хабиб Нурмагомедов появился на обложке игры UFC 4

Боец объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи.

5 ноября, 09:21

Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov

Бывший чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов — попал на обложку игры UFC 4. Об этом он написал в своём инстаграме.

"Долго думал, что же написать, описывая свои чувства, и решил ничего не писать. В общем, я на обложке последней версии", — заявил Нурмагомедов.

Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.

Своё решение спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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