"Решил ничего не писать": Хабиб Нурмагомедов появился на обложке игры UFC 4
Карьеру боец завершил в октябре 2020-го после победы над американцем Джастином Гейджи.
Бывший чемпион UFC в лёгком весе — россиянин Хабиб Нурмагомедов — попал на обложку игры UFC 4. Об этом он написал в своём инстаграме.
"Долго думал, что же написать, описывая свои чувства, и решил ничего не писать. В общем, я на обложке последней версии", — заявил Нурмагомедов.
Россиянин объявил о завершении карьеры в октябре 2020 года. Он ушёл из спорта после победы над американцем Джастином Гейджи, которая позволила ему в третий раз защитить титул чемпиона UFC в лёгком весе.
Своё решение спортсмен объяснил тем, что обещал матери не выходить в октагон без своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от коронавируса. В 29 поединках в ММА Хабиб одержал 29 побед.
Фото © Instagram / khabib_nurmagomedov