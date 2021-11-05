Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже

Российский теннисист Даниил Медведев победил Себастьяна Корду из США в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.

Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Медведев исполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14, отдав сопернику две свои подачи.