Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс" в Париже
Его следующим соперником будет француз Юго Гастон. Встреча состоится в пятницу, 5 ноября.
Фото © ATP Tour
Российский теннисист Даниил Медведев победил Себастьяна Корду из США в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Париже со счётом 4:6, 6:1, 6:3. Призовой фонд соревнований составляет 2,6 миллиона евро.
Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. За это время Медведев исполнил семь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из 14, отдав сопернику две свои подачи.
Следующим соперником россиянина станет Юго Гастон из Франции, одолевший испанца Карлоса Алькараса (6:4, 7:5). Четвертьфинальный матч состоится в пятницу, 5 ноября.
OUTRAGEOUS pass on break point 🤯@DaniilMedwed with something special at the #RolexParisMasters pic.twitter.com/xwzKqdXqqB— ATP Tour (@atptour) November 4, 2021
Также на этой стадии состоятся встречи Новак Джокович (Сербия) — Тейлор Фриц (США), Джеймс Дакворт (Австралия) — Хуберт Хуркач (Польша) и Каспер Рууд (Норвегия) — Александр Зверев (Германия).
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