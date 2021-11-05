WADA отказалось комментировать дело российского хоккеиста Валерия Ничушкина о возможном нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает РИА "Новости".

Накануне стало известно, что Ничушкина могут дисквалифицировать на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Речь идёт о пробе, взятой перед Олимпиадой 2014 года в Сочи. Сам хоккеист вины не признаёт и собирается судиться с WADA.

"Поскольку это относится к незавершённому делу, мы не в состоянии комментировать", — заявили в WADA.

Ничушкин сейчас выступает в НХЛ за команду "Колорадо Эвеланш". Ранее он также играл за океаном за "Даллас Старз". Всего в НХЛ нападающий провёл 344 матча и набрал 123 очка, забросив 46 шайб и сделав 77 результативных передач.