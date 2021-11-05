Овечкину осталась одна шайба до достижения Халла в НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде проиграл команде "Флорида Пантерз" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

Победную шайбу "Флорида" забросила в овертайме. На 62-й минуте отличился финский нападающий команды Эту Луостаринен.

Главной звездой матча признали другого финского форварда "Пантерз" — Александра Баркова, оформившего дубль. Вторым в списке лучших игроков встречи стал российский капитан "Вашингтона" Александр Овечкин, забросивший одну шайбу и сделавший две результативные передачи.

.@ovi8 scores on his 150th different goalie pic.twitter.com/YrtpkzOhEQ — Washington Capitals (@Capitals) November 5, 2021

Для Александра гол стал 740-м в регулярных чемпионатах НХЛ. До занимающего четвёртую позицию Бретта Халла россиянину остаётся всего один точный бросок. В тройку лидеров по этому показателю входят: рекордсмен Уэйн Гретцки (894 шайбы), Горди Хоу (801) и Яромир Ягр (766).