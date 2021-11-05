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Умер рекордсмен российского хоккея Александр Орлов

Ему принадлежит наивысшее достижение по количеству результативных передач за матч.

5 ноября, 10:41
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

На 68-м году жизни скончался бывший нападающий московского "Спартака" Александр Орлов. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Спартак" скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Орлов — двукратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе "Спартака". За красно-белых он провёл 199 матчей в национальном первенстве, набрав 156 очков (52 шайбы и 104 результативные передачи). Также форвард выступал за ижевскую "Ижсталь", ярославское "Торпедо", "Прогресс" из Глазова, череповецкую "Северсталь" и нижнекамский "Нефтехимик".

В Новосибирске хоккеист местной команды умер сразу после матча

В Новосибирске хоккеист местной команды умер сразу после матча

21 марта 1982 года во встрече со столичными "Крыльями Советов" (12:1) Орлов установил рекорд по количеству результативных передач за матч. Он ассистировал партнёрам шесть раз.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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