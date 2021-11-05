Умер рекордсмен российского хоккея Александр Орлов
Ему принадлежит наивысшее достижение по количеству результативных передач за матч.
Фото © ХК "Спартак"
На 68-м году жизни скончался бывший нападающий московского "Спартака" Александр Орлов. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.
"Хоккейный клуб "Спартак" скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
Орлов — двукратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе "Спартака". За красно-белых он провёл 199 матчей в национальном первенстве, набрав 156 очков (52 шайбы и 104 результативные передачи). Также форвард выступал за ижевскую "Ижсталь", ярославское "Торпедо", "Прогресс" из Глазова, череповецкую "Северсталь" и нижнекамский "Нефтехимик".
21 марта 1982 года во встрече со столичными "Крыльями Советов" (12:1) Орлов установил рекорд по количеству результативных передач за матч. Он ассистировал партнёрам шесть раз.
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