Умер рекордсмен российского хоккея Александр Орлов

На 68-м году жизни скончался бывший нападающий московского "Спартака" Александр Орлов. Об этом сообщается на сайте столичного хоккейного клуба.

"Хоккейный клуб "Спартак" скорбит и приносит соболезнования родным и близким Александра Александровича Орлова", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.

Орлов — двукратный серебряный призёр чемпионата СССР в составе "Спартака". За красно-белых он провёл 199 матчей в национальном первенстве, набрав 156 очков (52 шайбы и 104 результативные передачи). Также форвард выступал за ижевскую "Ижсталь", ярославское "Торпедо", "Прогресс" из Глазова, череповецкую "Северсталь" и нижнекамский "Нефтехимик".