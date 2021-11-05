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СМИ: "Аталанта" нашла замену Алексею Миранчуку

Российский полузащитник провёл за итальянский клуб 39 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.

5 ноября, 10:05
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CS4hf77MH6C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nonzinoo10</a></p>

Фото © Instagram / nonzinoo10

Атакующий полузащитник голландского ПСВ Чакванонсо Мадуэке может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте". Об этом пишет Soy Calcio.

Сообщается, что сделка по переходу 19-летнего английского футболиста уже почти согласована. Его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Предполагается, что в составе "Аталанты" Мадуэке заменит Алексея Миранчука. Россиянина в ближайшее время могут отдать в аренду.

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Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Соглашение россиянина с "Аталантой" рассчитано до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.

Всего Миранчук провёл за "Аталанту" 39 матчей, забив семь голов и сделав три результативные передачи. В нынешнем сезоне он лишь дважды выходил на поле в стартовом составе.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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