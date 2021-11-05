СМИ: "Аталанта" нашла замену Алексею Миранчуку
Российский полузащитник провёл за итальянский клуб 39 матчей, забил семь голов и сделал три результативные передачи.
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Атакующий полузащитник голландского ПСВ Чакванонсо Мадуэке может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте". Об этом пишет Soy Calcio.
Сообщается, что сделка по переходу 19-летнего английского футболиста уже почти согласована. Его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.
Предполагается, что в составе "Аталанты" Мадуэке заменит Алексея Миранчука. Россиянина в ближайшее время могут отдать в аренду.
Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Соглашение россиянина с "Аталантой" рассчитано до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.
Всего Миранчук провёл за "Аталанту" 39 матчей, забив семь голов и сделав три результативные передачи. В нынешнем сезоне он лишь дважды выходил на поле в стартовом составе.
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