СМИ: "Аталанта" нашла замену Алексею Миранчуку

Атакующий полузащитник голландского ПСВ Чакванонсо Мадуэке может продолжить карьеру в итальянской "Аталанте". Об этом пишет Soy Calcio.

Сообщается, что сделка по переходу 19-летнего английского футболиста уже почти согласована. Его рыночная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

Предполагается, что в составе "Аталанты" Мадуэке заменит Алексея Миранчука. Россиянина в ближайшее время могут отдать в аренду.

Миранчук перешёл в "Аталанту" в августе 2020 года из московского "Локомотива". Сумма сделки составила 14,5 миллиона евро. Соглашение россиянина с "Аталантой" рассчитано до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон.