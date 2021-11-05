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"Стабильно приношу золото": Тренер российских синхронисток Данченко пожаловалась на низкую зарплату в сборной

Она воспитала целую россыпь звёзд нашего спорта, в том числе семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.

5 ноября, 12:23
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что её зарплата в национальной команде составляет всего 70 тысяч рублей в месяц. Об этом она рассказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

"У меня зарплата 70 тысяч рублей. Оформлена на полставки. Полная ставка — 130 тысяч в месяц. Для кого-то — огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по десять часов и стабильно приносит стране золотые медали", заявила Данченко.

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Данченко воспитала целую россыпь звёзд нашего спорта. В число её учениц входят семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также шестикратные победительницы Игр Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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