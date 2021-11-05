Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что её зарплата в национальной команде составляет всего 70 тысяч рублей в месяц. Об этом она рассказала в интервью "Спорт-Экспрессу".

"У меня зарплата 70 тысяч рублей. Оформлена на полставки. Полная ставка — 130 тысяч в месяц. Для кого-то — огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по десять часов и стабильно приносит стране золотые медали", — заявила Данченко.