"Стабильно приношу золото": Тренер российских синхронисток Данченко пожаловалась на низкую зарплату в сборной
Она воспитала целую россыпь звёзд нашего спорта, в том числе семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Старший тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Данченко заявила, что её зарплата в национальной команде составляет всего 70 тысяч рублей в месяц. Об этом она рассказала в интервью "Спорт-Экспрессу".
"У меня зарплата 70 тысяч рублей. Оформлена на полставки. Полная ставка — 130 тысяч в месяц. Для кого-то — огромная сумма. Но не для тренера национальной сборной, который проводит в бассейне ежедневно по десять часов и стабильно приносит стране золотые медали", — заявила Данченко.
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Данченко воспитала целую россыпь звёзд нашего спорта. В число её учениц входят семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также шестикратные победительницы Игр Анастасия Давыдова и Наталья Ищенко.
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