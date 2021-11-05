Премьер Белоруссии назвал российский рынок определяющим для производителей республики

Российский рынок будет определяющим для белорусских производителей в течение долгих лет. Об этом заявил премьер-министр соседней республики Роман Головченко, комментируя итоги заседания Высшего государственного совета.

"Российский рынок для нас имеет и будет иметь определяющее значение на протяжении долгих лет", — цитирует главу кабмина БелТА.

Головченко указал, что Минску для обеспечения беспроблемного доступа "на этот огромный рынок, потребляющий наши товары и услуги", надо сделать максимум.