Премьер Белоруссии назвал российский рынок определяющим для производителей республики
По словам Романа Головченко, Минску необходимо сделать максимум, чтобы доступ на него был обеспечен без каких-либо проблем.
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Российский рынок будет определяющим для белорусских производителей в течение долгих лет. Об этом заявил премьер-министр соседней республики Роман Головченко, комментируя итоги заседания Высшего государственного совета.
"Российский рынок для нас имеет и будет иметь определяющее значение на протяжении долгих лет", — цитирует главу кабмина БелТА.
Головченко указал, что Минску для обеспечения беспроблемного доступа "на этот огромный рынок, потребляющий наши товары и услуги", надо сделать максимум.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о серьёзном прогрессе РФ и Белоруссии в создании совместных рынков нефти и газа. Однако эти вопросы часто вызывают споры и жаркие дискуссии у сторон, добавил глава государства.
Напомним, что в ходе прошедшего заседания Высшего госсовета Союзного государства Путин и Лукашенко 4 ноября подписали интеграционный декрет Союзного государства, а также утвердили военную доктрину. В свою очередь белорусский лидер заметил, что Союзное государство является приоритетом для его страны.
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