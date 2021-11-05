Ещё два российских региона решили не продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Власти Волгоградской области приняли решение, что режим нерабочих дней не будет продлеваться в регионе после 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации субъекта.

"8 ноября завершается установленный президентом период дополнительных нерабочих дней. Предприятия, организации и учреждения Волгоградской области приступают к своей плановой деятельности в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции", — приводятся в сообщении слова губернатора области Андрея Бочарова.

При этом в регионе сохраняется режим самоизоляции для непривитых от коронавируса жителей старше 60 лет и продлевается требование сертификатов о вакцинации для посещения непродовольственных магазинов, кафе и ресторанов, театров, музеев и фитнес-центров. Уточняется, что эта мера будет также распространяться на организации культуры и спорта, бытового обслуживания населения.

Нерабочие дни не будут продлевать и в Башкирии, сообщили в пресс-службе главы республики. Отмечается, что власти проанализировали ситуацию и отметили положительный эффект от принятых в регионе ограничений. Кроме того, растут темпы вакцинации — от десяти тысяч человек в выходные до 20–30 тысяч в будни.