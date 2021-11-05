Девятилетнюю россиянку признали "самой красивой девочкой Евразии"
Еванжелина играет на фортепиано, любит живопись, серьёзно занимается балетом и может похвастаться потрясающими результатами в этом виде искусства.
Фото © Instagram / evangelina_melnikova
Девятилетняя российская школьница Еванжелина Мельникова одержала победу в конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который завершился в турецкой Анталье. За корону, дающую право называться самой красивой девочкой крупнейшего из шести материков, боролось 20 участниц из различных стран мира.
Как сообщает ТАСС, Еванжелина смогла представлять Россию на международной арене после того, как в прошлом году выиграла Гран-при конкурса Little Miss World Russia.
Кто такая Аня Чевтаева, которая победила в шоу "Ты супер", преодолев в жизни очень тяжёлые испытания
Известно, что юная россиянка играет на фортепиано, любит живопись, серьёзно занимается балетом. Среди её главных достижений — выступление в балете "Золушка" под руководством известного фигуриста Евгения Плющенко, а также совместное выступление с примой Большого театра Ольгой Смирновой.
Ранее Лайф сообщал, что мальчик из Казахстана победил на международном конкурсе маникюра. Данной профессией он занимается не только ради эстетики, но и для заработка, который уходит на лечение парализованного брата.
Комментариев: 0