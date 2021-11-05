Девятилетнюю россиянку признали "самой красивой девочкой Евразии"

Девятилетняя российская школьница Еванжелина Мельникова одержала победу в конкурсе красоты и талантов Best Children of Eurasia 2021, который завершился в турецкой Анталье. За корону, дающую право называться самой красивой девочкой крупнейшего из шести материков, боролось 20 участниц из различных стран мира.

Как сообщает ТАСС, Еванжелина смогла представлять Россию на международной арене после того, как в прошлом году выиграла Гран-при конкурса Little Miss World Russia.

Известно, что юная россиянка играет на фортепиано, любит живопись, серьёзно занимается балетом. Среди её главных достижений — выступление в балете "Золушка" под руководством известного фигуриста Евгения Плющенко, а также совместное выступление с примой Большого театра Ольгой Смирновой.