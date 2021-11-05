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Лавров возглавит делегацию России на международной конференции по Ливии

Мероприятие под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона состоится в Париже 12 ноября.

5 ноября, 11:43
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/MID_RF/status/1455881071707447305/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МИД России </a></p>

Фото © Twitter / МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию из Москвы на международной конференции по Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства во Франции.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии", — приводит ТАСС текст сообщения.

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Отмечается, что мероприятие состоится в Париже 12 ноября. Участвовать в нём будут переходные власти Ливии и лидеры стран, участвовавших в берлинских конференциях. Саммит состоится под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, также уже подтвердили своё участие и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее Сергей Лавров заявил о недопустимости дестабилизации союзников России, граничащих с Афганистаном. Министр отметил, что угрозы надо подавлять ещё до того, как они подойдут к российским границам.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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