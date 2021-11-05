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Опубликовано 5 ноября 2021, 14:43

Лавров возглавит делегацию России на международной конференции по Ливии

Фото © Twitter / МИД России

Фото © Twitter / МИД России

Мероприятие под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона состоится в Париже 12 ноября.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию из Москвы на международной конференции по Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства во Франции.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии", — приводит ТАСС текст сообщения.

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Отмечается, что мероприятие состоится в Париже 12 ноября. Участвовать в нём будут переходные власти Ливии и лидеры стран, участвовавших в берлинских конференциях. Саммит состоится под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, также уже подтвердили своё участие и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Камала Харрис.

Ранее Сергей Лавров заявил о недопустимости дестабилизации союзников России, граничащих с Афганистаном. Министр отметил, что угрозы надо подавлять ещё до того, как они подойдут к российским границам.

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Артур Лапсаков
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