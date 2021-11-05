Лавров возглавит делегацию России на международной конференции по Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит делегацию из Москвы на международной конференции по Ливии. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства во Франции.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров возглавит российскую делегацию на международной конференции по Ливии", — приводит ТАСС текст сообщения.

Отмечается, что мероприятие состоится в Париже 12 ноября. Участвовать в нём будут переходные власти Ливии и лидеры стран, участвовавших в берлинских конференциях. Саммит состоится под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, также уже подтвердили своё участие и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель и вице-президент США Камала Харрис.