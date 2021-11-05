Тело сотрудника российского посольства нашли перед зданием дипмиссии в Берлине

Около здания Посольства РФ в Берлине был найден мёртвым один из сотрудников. Вероятно, мужчина выпал с верхнего этажа сооружения. Об этом сообщает издание Spiegel.

Отмечается, что человека без признаков жизни обнаружил полицейский, инцидент произошёл утром 19 октября. Приехавшие на место спасатели пытались реанимировать человека, но попытки не увенчались успехом. Согласно официальному списку дипломатов, 35-летний мужчина был аккредитован вторым секретарём Посольства РФ с лета 2019 года.

Как сообщает издание, причины смерти работника дипмиссии неизвестны, тело дипломата было направлено в Россию.