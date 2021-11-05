Авербух рассказал, как его поддерживает супруга Лиза Арзамасова

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух рассказал, как его поддерживает супруга Елизавета Арзамасова. Сейчас, отметил хореограф, он очень занят из-за большого количества работы, однако актриса всегда подбадривает его и говорит, что у него всё получится.

"Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает. Сейчас очень сложный по работе период — "Ледниковый период", в котором я занят 24 часа, ещё навалилась премьера и десять спектаклей", — приводит слова Авербуха "Газета.ru".

Тренер также добавил, что Арзамасова пришла поддержать его на премьеру спектакля на льду "Анна Каренина", и заметил, что это самое дорогое, что может быть.