Авербух рассказал, как его поддерживает супруга Лиза Арзамасова
По словам знаменитого фигуриста, актриса подбадривает его, но при этом деликатно оставляет пространство.
Фото © Instagram / averbukhofficial
Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух рассказал, как его поддерживает супруга Елизавета Арзамасова. Сейчас, отметил хореограф, он очень занят из-за большого количества работы, однако актриса всегда подбадривает его и говорит, что у него всё получится.
"Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает. Сейчас очень сложный по работе период — "Ледниковый период", в котором я занят 24 часа, ещё навалилась премьера и десять спектаклей", — приводит слова Авербуха "Газета.ru".
Тренер также добавил, что Арзамасова пришла поддержать его на премьеру спектакля на льду "Анна Каренина", и заметил, что это самое дорогое, что может быть.
"Всегда говорит, что у меня всё получится, но и при этом деликатно оставляет мне пространство", — уточнил Авербух.
Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.
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