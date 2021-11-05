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Авербух рассказал, как его поддерживает супруга Лиза Арзамасова

По словам знаменитого фигуриста, актриса подбадривает его, но при этом деликатно оставляет пространство.

5 ноября, 11:23
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CLRk5WeMmcP/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">averbukhofficial</a></p>

Фото © Instagram / averbukhofficial

Серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух рассказал, как его поддерживает супруга Елизавета Арзамасова. Сейчас, отметил хореограф, он очень занят из-за большого количества работы, однако актриса всегда подбадривает его и говорит, что у него всё получится.

"Лиза помогает тем, что она меня бесконечно поддерживает. Сейчас очень сложный по работе период — "Ледниковый период", в котором я занят 24 часа, ещё навалилась премьера и десять спектаклей", — приводит слова Авербуха "Газета.ru".

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Тренер также добавил, что Арзамасова пришла поддержать его на премьеру спектакля на льду "Анна Каренина", и заметил, что это самое дорогое, что может быть.

"Всегда говорит, что у меня всё получится, но и при этом деликатно оставляет мне пространство", — уточнил Авербух.

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Напомним, Авербух и Арзамасова поженились в конце прошлого года, а о романе стало известно за несколько месяцев до этого. В конце апреля пара сообщила, что ждёт ребёнка. В середине августа Арзамасова показала фото из роддома и рассказала о малыше.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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