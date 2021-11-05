Умерла заслуженная артистка России, пианистка Ольга Жукова

Ольга Жукова родилась в 1925 году в городе Ейске Краснодарского края. Она начала заниматься музыкой с самого детства, в 1932 году пошла в музыкальную школу. Достижения не заставили себя долго ждать — в 1934 году Жукова получила свою первую заслуженную награду на смотре юных талантов Азово-Черноморского края. В 1942 году она поступила на фортепианный факультет Московской консерватории, а с 1947 по 1950 год обучалась в аспирантуре. За этот период она удостоилась Сталинской стипендии, а также II премии на Московском филармоническом конкурсе за лучшее исполнение произведений Скрябина. Жукова была профессором Московской консерватории им. П.И. Чайковского.