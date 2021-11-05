Умерла заслуженная артистка России, пианистка Ольга Жукова
Деятель искусств скончалась на 96-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности.
Фото © "ВКонтакте" / "Искусство выдающихся пианистов"
Заслуженная артистка России Ольга Жукова умерла на 96-м году жизни. Об этом говорится в публикации в сообществе "Искусство выдающихся пианистов" в соцсети "ВКонтакте".
"Не стало Ольги Михайловны Жуковой. <...> 27 ноября 2021 года в Рахманиновском зале Московской консерватории был запланирован концерт учеников её класса. Теперь это будет вечер памяти О.М. Жуковой. Светлая память", — говорится в сообщении.
По данным Пятого канала, пианистка скончалась 4 ноября в своей квартире из-за острой сердечной недостаточности.
Ольга Жукова родилась в 1925 году в городе Ейске Краснодарского края. Она начала заниматься музыкой с самого детства, в 1932 году пошла в музыкальную школу. Достижения не заставили себя долго ждать — в 1934 году Жукова получила свою первую заслуженную награду на смотре юных талантов Азово-Черноморского края. В 1942 году она поступила на фортепианный факультет Московской консерватории, а с 1947 по 1950 год обучалась в аспирантуре. За этот период она удостоилась Сталинской стипендии, а также II премии на Московском филармоническом конкурсе за лучшее исполнение произведений Скрябина. Жукова была профессором Московской консерватории им. П.И. Чайковского.
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