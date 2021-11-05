На Украине Януковича обвинили в создании ОПГ

На Украине предъявили новое обвинение экс-президенту Виктору Януковичу. Ему вменяют руководство организованной преступной группой. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По версии следствия, в состав банды входили бывшие чиновники МВД, Службы безопасности и вооружённых сил Незалежной. Они подозреваются в совершении "тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года". Следователи предполагают, что их действия привели к массовым жертвам среди митинговавших в центре украинской столицы.

"Всего от таких действий экс-президента пострадало 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов", — указали в офисе генпрокурора.