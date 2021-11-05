На Украине Януковича обвинили в создании ОПГ
Как считают следователи, банда состояла из бывших чиновников МВД, Службы безопасности и вооружённых сил.
Фото © Julian Finney / Getty Images
На Украине предъявили новое обвинение экс-президенту Виктору Януковичу. Ему вменяют руководство организованной преступной группой. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По версии следствия, в состав банды входили бывшие чиновники МВД, Службы безопасности и вооружённых сил Незалежной. Они подозреваются в совершении "тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, проходивших в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года". Следователи предполагают, что их действия привели к массовым жертвам среди митинговавших в центре украинской столицы.
"Всего от таких действий экс-президента пострадало 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов", — указали в офисе генпрокурора.
Кроме того, самого Януковича обвиняют в совершении террористического акта, приведшего к гибели четырёх человек, с целью устрашения населения. Уточняется, что целью атаки были демонстранты, которые 18 февраля 2014 года провели уличное шествие от площади Независимости к зданию Рады. Они высказались в поддержку голосования за возвращение к конституции 2004 года.
Напомним, в январе 2019 года суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, а в начале мая 2020 года заочно арестовал экс-президента по делу об узурпации власти. Затем, в январе 2021 года, Януковичу предъявили обвинение в госизмене из-за подписанных в 2010 году с РФ харьковских соглашений. По версии следствия, документы нанесли вред суверенитету и неприкосновенности Незалежной.
Комментариев: 0