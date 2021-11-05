В Петербурге вслед за Ленобластью отказались продлевать нерабочие дни

Власти Северной столицы не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале городского правительства "Петербург против коронавируса".

"По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом РФ с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением Правительства Санкт-Петербурга № 121, сохраняются", — указано в сообщении.

Что касается сферы развлечений, а также музеев, театров, цирков, концертных и выставочных залов, кинотеатров, сохраняются требования, введённые с 30 октября, включая QR-коды. Кроме того, с 8 ноября подобные заведения, организации общепита, зоопарки и катки будут работать только до 23:00.

Уточняется, что с 15 ноября вход в бассейны, фитнес-залы и другие спортивные центры, развлекательные заведения, а также в загсы будет по QR-кодам. При этом не вакцинированным гражданам старше 60 лет по-прежнему рекомендуется не выходить из дома, за исключением случаев крайней необходимости.

"С 1 декабря QR-код будет необходимо предъявлять посетителям предприятий общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта), объектов розничной торговли (кроме аптек, автозаправок, продовольственных магазинов, магазинов, продающих товары первой необходимости, и магазинов, не имеющих зала обслуживания)", — говорится в релизе.