Власти Ленинградской области не будут продлевать нерабочие дни

Власти Ленинградской области не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Соответствующее решение принял губернатор Александр Дрозденко.

"Необходимости продлевать нерабочие дни в Ленинградской области нет. Это касается и системы образования, где двухнедельный перерыв, нужный, чтобы прервать цепочку заболеваний, мы полагаем достаточным для того, чтобы школы и профессиональные учебные заведения могли с 8 ноября возобновить работу в обычном режиме", — сказал зампред правительства региона по социальным вопросам Николай Емельянов.

Он отметил, что ситуация в системе здравоохранения области непростая, но полностью контролируемая — поддерживается резерв коечного фонда, создан запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, обеспечиваются стабильные поставки кислорода.

В свою очередь председатель Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленобласти Дмитрий Ялов добавил, что с понедельника в привычный режим работы возвращается и торговля, но с ограничениями, которые были введены до начала нерабочих дней.

"В отношении сферы услуг и развлечений, а также музеев сохраняются требования, введённые с 30 октября (QR-коды — в том числе). Хочу отметить, что в перспективе снятие ограничений будет зависеть от того, насколько активно жители будут прививаться от коронавируса. Призываю всех привиться и внести тем самым свой вклад в возвращение к нормальной жизни!" — сказал Ялов.