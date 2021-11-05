Умер автор мюзикла по роману "Война и мир" шоумен Лайонел Блэр

На 93-м году жизни скончался знаменитый британский шоумен, актёр и хореограф Лайонел Блэр. Об этом сообщил агент артиста в беседе с Daily Mail.

"Он дожил до глубокой старости, его любила семья, и я думаю, что он умер в их компании, и это прекрасно", — сказал собеседник газеты.

Лайонел Блэр родился в канадском Монреале 12 декабря 1928 года. Когда ему исполнилось два, семья перебралась на север Лондона. Блэр прославился ролями в таких фильмах, как "Хромой человек", "Красота джунглей" и "The Beatles: Вечер трудного дня". Также он участвовал в развлекательном шоу "Дай нам подсказку" и был постановщиком танцев. Блэр появлялся на телеэкранах со звёздами Энтони Ньюли, Пегги Ли и Лайзой Миннелли. Кроме того, он написал мюзикл по мотивам романа Льва Толстого "Война и мир".